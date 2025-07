Rewe: Großinvestition in Niederösterreich

Während untertags Diskussionen über Billa-Rabattpickerl und eine Art Zwangsmitgliedschaft beim Jö-Bonus-Club die Gemüter erhitzten, sorgte die Billa-Mutter Rewe Group mit der Ankündigung einer Großinvestition für Positiv-Schlagzeilen: Der Handelskonzern kündigte für Wiener Neudorf „die bisher größte Einzelinvestition eines privaten Unternehmens in Niederösterreich“ an.

Die Rewe Group will den Standort bis 2030 auf bestehender Fläche laut eigenen Angaben zu einem nachhaltigen, innovativen Logistikzentrum mit modernsten Lagertechnologien entwickeln. Das alte Zentrallager ist nach 30 Jahren nicht mehr auf dem letzten technischen Stand. Mit dem neuen Logistikzentrum soll der gesamte Warenverkehr in Wiener Neudorf in einem Gebäude gebündelt werden. Es werde in die Zukunft der Lebensmittelversorgung investiert und eine der modernsten Handelslogistikplattformen Europas geschaffen, so Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe International AG.

Es gehe um die Versorgung von etwa 2.500 Standorten vor allem im Osten Österreichs, wurde am Mittwoch seitens der Billa-Mutter betont. Baustart werde im zweiten Quartal 2026 sein.

Ausschließlich auf bereits bebauter Fläche in Wiener Neudorf soll bis 2030 nach Unternehmensangaben das neue Herzstück der Rewe-Logistik in Österreich und gleichzeitig ein Leuchtturmprojekt entstehen. „Alpha", so der Name des Projekts, wird eine Nutzfläche von 135.600 Quadratmetern haben, die vorgesehene Photovoltaikanlage soll 2,8 Gigawattstunden pro Jahr erzeugen. Mit dem Vorhaben und der Erweiterung der logistischen Möglichkeiten würden auch neue, hoch qualifizierte Jobs in Logistik, Technik und IT geschaffen.