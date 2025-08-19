Tickende Raritäten

Die Attraktivität eines Zeitmessers liegt im Auge des Betrachters, seine Exklusivität hingegen hängt von objektiven Parametern ab. Da es immer mehr Uhrenliebhabern, entsprechendes Budget vorausgesetzt, in erster Linie darum geht, etwas zu besitzen, das man nicht überall kaufen kann und das aufgrund geringer Stückzahl nur wenige auf dieser Welt besitzen, sind die Haute-Horlogerie Ateliers führender Hersteller stets gefordert, diese anspruchsvolle Klientel entsprechend zu bedienen.

Die Palette reicht vom eher schlicht anmutenden Uhrenmodell, dessen feine Komplikation dezent im Verborgenen bleibt und sich nur dem Connaisseur zu erkennen gibt, bis hin zur atemberaubenden Kreation, deren Erscheinungsbild auf den ersten Blick offenbart, dass es sich um eine Besonderheit handeln muss. Eine der sehenswertesten Repräsentantinnen der spektakulären Kategorie ist die ikonische „Tradition“ aus dem Hause Breguet, welche zum 250. Jubiläum der Marke in neuer Variante aufgelegt wird.

Ganz oben auf der Wunschliste der meisten Uhrenkenner rangiert bekanntlich Patek Philippe. Die Gründe dafür sind mannigfaltig: handwerkliche Exzellenz, höchstmögliche Verarbeitungsqualität, konkurrenzlose Wertstabilität und das mit der Traditionsmarke verbundene Prestige. Speziell für Uhrenkenner lanciert Patek alljährlich Spezialitäten höchster Güteklasse, 2025 beispielsweise die mehrere Komplikationen beinhaltende „Quadruple Complication“.