Watches & Wonders Geneva 2024

Ja, es gibt heuer deutlich erkennbarere Tendenzen als in den Jahren zuvor. Zum einen werden die Formate wieder kleiner. Bei maskulinen Modellen haben Gehäusedurchmesser jenseits der 42 Millimeter mittlerweile Seltenheitswert. Ausgewiesene Damenuhrenlinien präsentieren sich ebenfalls in deutlich reduzierten Dimensionen, sogar unter 30 Millimetern. Manche Marken unterscheiden erst gar nicht zwischen Damen- und Herrendesigns, wodurch viele Armbanduhren als Unisexmodelle konzipiert sind; diese pendeln sich zwischen 38 und 41 Millimetern ein. Zum anderen ließen sich wieder farbliche Übereinstimmungen festmachen: Besonders aufgefallen sind an den Messetagen zarte, helle Blautöne sowie kraftvolle Farbkombinationen, in diesem Jahr vor allem mit Elementen in strahlendem Orange.

Wer nicht Farbe bekennt, legt sein Innenleben offen. Sogenannte „Open-worked Timepieces“ sind in der Szene nicht neu, in dieser Fülle jedoch ungewohnt und damit eindeutig en vogue. Die Thematik wird von Uhrenmarken auf verschiedene Arten umgesetzt. Neben neuen Formen der Transparenz beeindruckten auch zahlreiche Tourbillons und Kalendarien das Fachpublikum. Bleibt nur noch anzumerken, dass es sich bei allen abgebildeten Modellen um Messeneuheiten handelt, die größtenteils noch nicht im Fachhandel erhältlich sind.