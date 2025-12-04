Kundenzentrierung statt Kostenwahn: Warum CX der vergessene Wachstumshebel ist

Lass mich konkret werden: Wenn ich bei einer Onlinestrecke zum dritten Mal nach meiner Postleitzahl gefragt werde, dann nervt das. Immer wieder dieselben Abfragen. Dieselben Klickstrecken. Dieselben Barrieren. Während die Literatur nicht mehr über den “low effort” beim Kunden, sondern über den “no effort” diskutiert, habe ich immer wieder das Erleben, dass mich meine Unternehmen nicht kennen. Egal ob Möbelhaus, Supermarkt oder Bank. Immer wieder Neustart. Gestatten, ich bin es, dein Kunde.

Aber nicht nur Online, auch beim physischen Service. Da will ich ein Wertpapierdepot übertragen, quäle mich über ein 5seitiges Auftragsformular inklusive FATCA Auskunft und erhalte über Wochen keine Rückmeldung. Natürlich auch keinen Zugang zu meinen Wertpapieren und das in Zeiten, wo Donald Trump den Liberation Day feiert und die Börsen verrückt spielen! Auf die Nachfrage, ob mein Auftrag in Bearbeitung sei, die telefonische Antwort “das müsste eigentlich schon auf dem Weg sein”. Aha. Was bitte heißt das ? Wann habe ich Zugriff? Keine verbindliche Aussage. Zwei Wochen später auf mein weiteres und wiederholtes Insistieren, der völlige Bankrott: „Rufen Sie doch bitte bei der anderen Bank an, mehr kann ich da auch nicht anbieten” Silos intern und tiefe Gräben extern.