Boom der europäischen Rechenzentren

In einer Umfrage der auf IT-Benchmarking spezialisierten Berater von Metrics werden von Unternehmen Anbieter wie Ionos, Nextcloud, Arvato, Delos oder Exoscale als souveräne Dienstleister in Betracht gezogen. Exoscale gehört zur A1 Group, und Martin Resel, Vize-CEO bei A1 Österreich, registriert das erstarkte Interesse: „Besonders in der produzierenden Industrie führen globale Handelskonflikte zu einer klaren Präferenz für europäische Wertschöpfungsketten und eine unabhängige IT-Infrastruktur.“ Schweizer Fintechs, deutsche Gesundheitsämter und österreichische Metallverarbeiter diversifizieren so ihre Daten. „Das Resultat sind verstärkt MultiCloud-Strategien, in denen Exoscale als Open-Source-Plattform die souveräne Basis bildet, ohne Exklusivbindung an einen einzelnen Anbieter und mit maximalem Schutz vor externen Zugriffen.“ Damit ist man unabhängig und sicher vor dem Zugriff einer US-Justiz.

Einer, der sich über die Entwicklung freut, ist der Präsident des österreichischen Rechenzentrumsverbands, Martin Madlo: „Der Bedarf in Europa ist immens gestiegen. Dort wo es viele Daten gibt, entstehen neue Rechenzentren“, so Madlo. Wien ist so ein Datenmagnet, eine sogenannte Tier-2-Stadt, die durch mangelnden Kapazitätsaufb au in den letzten Jahren gegenüber Mailand oder Sofia verloren hat. „In Polen sind 2024 so viele Rechenzentren entstanden, wie es in Österreich gesamt gibt“, sagt Madlo. Der Experte lobt, dass in der jüngsten Industriestrategie Rechenzentren erstmals als kritische Infrastruktur klassifiziert sind. „Priorisierte Netzzugänge, vernünftige Energiekosten und beschleunigte Genehmigungsverfahren sollten die Konsequenz daraus sein“, hofft Madlo.

Bei aller Euphorie wird die Komplexität dieser speziellen Gewerbeimmobilie gern übersehen. Absolutes K.-o.-Kriterium ist die verfügbare Stromkapazität. Allein das Warten auf einen Netzanschluss dauert Jahre: in Europa zwischen zwei (Italien) und zehn Jahren (Niederlande). Und der immense Stromhunger führt nicht nur in den USA vermehrt zu Protesten in Kommunen, die fürchten, dass diese Kapazitäten den Haushalten fehlen. Das Stadtparlament im deutschen Groß-Gerau stimmte Mitte Februar gegen das 2,5-Milliarden-Rechenzentrum eines US-Investors.

Das wird im Spreewald nicht passieren. Alle Kapazitäten sind sichergestellt, heißt es dort. Mit ein Grund, warum viele auf Lübbenau hoffen, ist ein zweites Versprechen. Die Schwarz-Gruppe überträgt das Diskontmodell auf die Cloud und will die Dienste zu guten Preisen anbieten. In der Metrics-Umfrage unter IT-Entscheidern zu souveränen Lösungen wird die Schwarz-Gruppe als Spitzenreiter geführt. Die „Lidl-Cloud“, wie sie in der deutschen Presse gern genannt wird, lohnt sich. Hoffentlich.

Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 20. Februar erschienen.