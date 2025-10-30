Wie ein Oberösterreicher die Leiterplatte neu erfindet

Jüngst meldete sich das Forschungsinstitut CERN aus der Schweiz und fragte um ein Muster an: „Die haben von uns auf einer Konferenz erfahren und haben vor, bis 2032 eine 120-Millionen-Euro-Investition in Kupfer zu tätigen. CERN würde das Geld aber lieber für Aluminium als für Kupfer ausgeben, und war deshalb erleichtert zu hören, dass jemand offenbar Leiterplatten mit Aluminium fertigt“, so Pesendorfer. Solche Anfragen füllen die „Motivationsspeicher wieder voll auf“, freut sich Pesendorfer, „vor knapp drei Jahren hätten wir schon fast aufgegeben.“

Anrufe kommen nicht nur aus der Schweiz, sondern auch aus dem arabischen Raum. Der saudi-arabische Staatsfonds steigt demnächst mit fünf Prozent ein, und denkt mit anderen Investoren über lokale Produktionsstätten im Nahen Osten nach. Investoren bestätigen nicht nur den technologischen Weg, sie geben auch finanziellen Rückenwind.

Bislang hat Pesendorfer die Entwicklung mit 400.000 Euro FFG-Förderung und knapp fünf Millionen Euro selbst bzw. mit dem Schweizer Investor Medicode (seit sechs Jahren dabei) finanziert. Pesendorfer hat in seiner eigenen Firmengruppe INO Group fünf kleine Industrieunternehmen zusammengeführt, in denen sich 235 Mitarbeitende mit Sondermaschinentechnik und Automatisierungen beschäftigen, zwölf Mitarbeitende davon ausschließlich in der Forschung. „Davon arbeiten am Rande ein paar bei der Plasma Innovations mit, die aber eigentlich nur zwei Mitarbeitende und mich als Geschäftsführer hat“, erzählt Pesendorfer.