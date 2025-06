Schub für digitale Innovationen

Windräder und Schifffahrt? Das sind zwei Themen, die auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben. Nicht so für das von Herwig Klima gegründete Salzburger Familienunternehmen Klima Engineering & Consulting GmbH. In einem Forschungsprojekt wurde die unkonventionelle Frage untersucht: Inwieweit können Rotorblätter von Windkraftanlagen zur CO 2 -Reduktion im Schiffsverkehr beitragen, indem sie als Segel genutzt werden?

Unterstützung holte man sich dabei von der Virtual Vehicle Research GmbH. „Die Verbindung einer innovativen Recyclinglösung mit einer CO 2 -sparenden Zweitnutzung war für mich von Anfang an eine spannende Vision“, so der Projektleiter Dominik Breitfuß. Rotorblätter von Windrädern haben eine besondere Form, die sich deutlich von klassischen Segeln unterscheidet. Trotzdem haben die Simulationsstu­dien gezeigt: Windräder könnten in Zukunft tatsächlich zur Unterstützung des Schiffsantriebs genutzt werden. Dass ein Forschungsprojekt wie dieses auch umgesetzt werden kann, ist dem EU-initiierten Kompetenzhub für Digitalisierung, EDIH Applied CPS, zu verdanken. Dieser wird zur Hälfte durch die Europäische Kommission und zur anderen Hälfte durch den Bund finanziert.