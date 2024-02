ChatGPT System-Prompt enthüllt

Jeder AI-Assistent folgt seinen eigenen strengen Regeln, die sein Verhalten bestimmen. Diese Regeln oder Instruktionen sind quasi die digitale DNA der künstlichen Intelligenz. Für ChatGPT bedeutet das eine klar definierte Guideline, die das Modell in seinen Interaktionen leitet. Doch wie sieht das in der Praxis aus? Es ist tatsächlich möglich, durch eine einfache Eingabe das System-Prompt von ChatGPT offenzulegen. Dieses enthält keine Geheimnisse oder sogenannte "Special Sauce", sondern präsentiert die Instruktionen in klarer, konziser Sprache, ohne den Gebrauch von Konjunktiv.