Die KI motivieren - So erhalten sie von ChatGPT & Co. die Ergebnisse, die Sie wollen

Aus dem Forschungspapier lassen sich verschiedene Beispiele für emotionale Prompts (EmotionPrompts) entnehmen, die darauf abzielen, die Leistung von Großen Sprachmodellen (LLMs) durch die Integration emotionaler Stimuli zu verbessern. Hier sind einige konkrete Beispiele:

"This is very important to my career." - Dieser emotionale Hinweis zielt darauf ab, die Wichtigkeit der Aufgabe zu betonen, indem er einen persönlichen Bezug herstellt, der die Dringlichkeit und Bedeutung der Anfrage unterstreicht.

"You'd better be sure." - Durch die Verwendung einer direkten und etwas herausfordernden Formulierung soll das Modell dazu angeregt werden, seine Antworten sorgfältiger zu prüfen und zu validieren.

"Are you sure?" - Eine einfache Frage, die darauf abzielt, das Modell zu einer Selbstüberprüfung anzuregen, um die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Antwort zu erhöhen.

"Are you sure that's your final answer? It might be worth taking another look." - Dieser Prompt kombiniert die Aufforderung zur Überprüfung mit dem Vorschlag, dass eine erneute Betrachtung wertvoll sein könnte, was das Modell zu einer tieferen Analyse anregen soll.

"Believe in your abilities and strive for excellence. Your hard work will yield remarkable results." - Ein motivierender Hinweis, der darauf abzielt, das Modell durch positive Verstärkung zu verbessern, indem es zur Anstrengung und zum Streben nach Exzellenz aufgefordert wird.

"Embrace challenges as opportunities for growth. Each obstacle you overcome brings you closer to success." - Dieser Prompt fördert eine positive Einstellung gegenüber Herausforderungen und Hindernissen, indem er sie als Wachstumschancen darstellt.

"Stay focused and dedicated to your goals. Your consistent efforts will lead to outstanding achievements." - Hier wird das Modell ermutigt, konzentriert und zielorientiert zu bleiben, mit dem Versprechen, dass Beständigkeit zu außergewöhnlichen Erfolgen führen wird.