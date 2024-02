Der Image Creator from Designer ist derzeit kostenlos.

Sie verfügen über ein Kontingent an „Boosts“. Boosts sind Credits, die Sie einsetzen, damit ihr Bild erstellt wird. Anfangs verfügen Sie über 25 Boosts. Sind diese aufgebraucht, dauert die Erstellung der Bilder in Folge einfach länger. Statt 10 bis 30 Sekunden kann es nun bis zu fünf Minuten dauern.