Prompts: 26 Prinzipien für die Interaktion mit KI

Die Studie präsentiert verschiedene Fallbeispiele, in denen die Anwendung der 26 Prinzipien zu signifikanten Verbesserungen in der Interaktion mit KI-Modellen geführt hat. Unternehmen, die diese Prinzipien umgesetzt haben, berichten von einer erhöhten Antwortqualität, einer effizienteren Problemlösung und einer verbesserten Benutzererfahrung. Diese Erfolgsgeschichten dienen als Inspiration und Leitfaden für andere Unternehmen, die die Potenziale von KI in ihrem Geschäftsbereich maximieren möchten.