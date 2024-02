Die Evolution von GPT: Ein Blick in die Zukunft der Sprachmodelle

Bevor Sie beginnen, ist es wichtig, ein grundlegendes Verständnis der Fähigkeiten und Einschränkungen des verwendeten GPT-Modells zu haben. Dies hilft Ihnen, realistische Erwartungen an die Antworten des Modells zu setzen und Ihre Prompts entsprechend anzupassen.

Die Einbeziehung relevanter Kontext- und Hintergrundinformationen in Ihren Prompt kann die Qualität der Modellantworten erheblich verbessern. Dies gibt dem Modell einen Rahmen und hilft ihm, die Anfrage besser zu verstehen.

Few-Shot Learning nutzen

Few-Shot Learning kann eingesetzt werden, um das Modell anhand von Beispielen zu trainieren, wie es auf ähnliche Anfragen reagieren soll. Indem Sie einige Beispiele für Fragen und Antworten in Ihren Prompt einfügen, leiten Sie das Modell an, in einer bestimmten Weise zu antworten.