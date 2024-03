Groq AI: Revolution in der KI-Beschleunigung

Groq AI hat eine neue Prozessorarchitektur entwickelt, die speziell auf die Anforderungen von KI-Anwendungen zugeschnitten ist. Die Language Processing Unit (LPU) von Groq überwindet die beiden Hauptengpässe von Large Language Models (LLMs): Rechendichte und Speicherbandbreite. Im Vergleich zu herkömmlichen GPUs und CPUs bietet die LPU eine deutlich höhere Rechenkapazität für LLMs, was die Generierung von Textsequenzen erheblich beschleunigt. Die Groq-Technologie ermöglicht es, Antworten in Echtzeit zu generieren, was insbesondere für Anwendungen in der Echtzeitkommunikation und -interaktion von großer Bedeutung ist.