25% weniger Suchanfragen: Der Aufstieg von KI-Bots wird das Internet verändern

Laut dem Bericht „Predicts 2024: How GenAI Will Reshape Tech Marketing“ des Marktforschungsunternehmens Gartner wird der zunehmende Einsatz von generativer KI (GenAI) das Suchverhalten der Nutzer signifikant verändern. Die Prognose deutet darauf hin, dass Nutzer zunehmend auf KI-basierte Lösungen zurückgreifen werden, was zu einem Rückgang des Suchvolumens bei traditionellen Suchmaschinen wie Google und Bing führen könnte. Dies erfordert ein Umdenken in der Marketing-Strategie, insbesondere im Bereich des Suchmaschinenmarketings (SEA), da sich die Art und Weise, wie Nutzer nach Informationen suchen, wandelt.