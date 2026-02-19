Österreichs Kundenparadiese 2026

Er ist nicht unbedingt der einprägsamste Werbeslogan, aber er sagt sehr viel über die Kundenfreundlichkeit des Unternehmens aus. „Einfach. menschlich. fair. legendär!“ lautet die Werbebotschaft des Telekom-Anbieters spusu – und genau das versucht Gründer und Geschäftsführer Franz Pichler mit seinen 300 Beschäftigten täglich umzusetzen: „Bei uns gibt es keine KI im Kundenservice und keine ausgelagerten Callcenter, die Mitarbeitenden sitzen im Haus.“

Oft sind Anrufer überrascht, wie rasch bei der Hotline abgehoben wird sowie dass hier echte Menschen um ein Anliegen bemüht sind und versuchen, es der Kundschaft so einfach und unkompliziert wie möglich zu machen. „Wie schnell das geht! Dieses Feedback bekommen unsere Servicemitarbeitenden immer wieder“, erzählt Pichler.

Die konsequente Kundenorientierung zieht spusu nicht nur als Anbieter von Handys und Tarifen in vier Ländern mit über einer Million Kunden durch, auch beim Glasfaserinternet und TV-Angebot wird der Servicegedanke hochgehalten. Pichler: „Wir sind ein Familienunternehmen. Die Kundenzufriedenheit steht bei uns an oberster Stelle.“

Und das bestätigen nun auch die Kundinnen und Kunden selbst. Denn spusu ist eines jener Unternehmen, die für die Zufriedenheit ihrer Kund:innen ausgezeichnet werden – und zwar im Rahmen des „Branchenmonitors 2026“, den die ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien gemeinsam mit dem trend durchgeführt hat (...)