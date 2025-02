Ranking: Die Kunden-Champions 2025

Insgesamt wurden für dieses Ranking branchenübergreifend 2.046 Unternehmen bewertet. Jene 20 Prozent, die dabei am besten in Bezug auf die Kundenzufriedenheit abgeschnitten haben, dürfen den Titel „Kunden-Champion 2025“ tragen.

Außerdem wurden die „Branchen-Champions 2025“ in insgesamt 183 Branchen gekürt. Die Anzahl der ausgezeichneten Unternehmen in jeder Branche wurde relativ zur Anzahl der in die Auswertung eingehenden Unternehmen festgelegt, beispielsweise die top drei (ab zehn Unternehmen in jener Branche) oder die besten fünf Unternehmen (ab 15 in der Branche).