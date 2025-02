Die Methodik des Branchenmonitors

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine Onlinebefragung, bei der sogenannte Panelist:innen, die hinsichtlich ihrer soziodemografischen Merkmale so ausgewählt wurden, dass sie einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung abbilden, zu ihren Erfahrungen mit verschiedenen Unternehmen ­befragt wurden. Es wurden ausschließlich Urteile von Personen ­einbezogen, die in den letzten drei Jahren Kunde des jeweils zu ­beurteilenden Unternehmen waren.

Die Auswahl der untersuchten Unternehmen erfolgte unabhängig durch Recherchen der ÖGVS nach Größe und Bedeutung in den betrachteten Branchen. Die Kundenbefragung fand vollkommen eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen statt.

In die umfangreiche Kundenbefragung gingen mehr als 420.000 Urteile zu insgesamt 2.046 Unternehmen aus 183 Branchen ein. In der Auswertung berücksichtigt wurden Unternehmen, für die je mindestens 100 Bewertungen – in vereinzelten Branchen mit geringer Inzidenzrate mindestens 50 – abgegeben wurden