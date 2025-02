Der große trend-Test: Österreichs Kundenparadiese

Zu den Branchen mit den höchsten Werten zählen unter anderem „Reisen & Tourismus“. Im Hos­pitality-Bereich gelingt Beeindruckendes, sind doch die Erwartungen von Kunden hoch, wenn sie sich trotz knapperer Haushaltsbudgets diese Auszeiten gönnen und sie im Gastgewerbe verbringen.

Exzellenz in der Kundenzufriedenheit wird im Tourismus vor allem über das Personal erreicht, ist Johann Sommerer, Managing Director des Spa Resorts Geinberg in Oberösterreich, überzeugt. Der Sieger in der Branche „Thermen“ – und damit einer der vielen Branchen-Champions im Segment „Reisen & Tourismus“ – freut sich über das Ergebnis und gibt das Lob direkt weiter, denn: „Ausgezeichnete Mitarbeitende zu haben, ist der Schlüssel für ein gutes Kundenerlebnis. Ohne glückliche Mitarbeiter keine glücklichen Gäste. Den wirklichen Unterschied macht in unserem Geschäft die persönliche Note.“ Um diese Voraussetzungen zu schaffen, wird das Personal mit außergewöhnlichen Benefits betreut und mit professioneller Begleitung am eigenen Karriereweg gecoacht. Wer dem Kunden dient, hat das Beste verdient.

Um den Erholungsuchenden ein Premiumerlebnis zu bieten, werden alle Register gezogen: „Wir haben viel Geld und Know-how in die Digitalisierung gesteckt. Die Reise etwa beginnt vorab mit der ­Reservierung von Liegen und begleitet die Gäste im Haus über die App entsprechend ihren Vorlieben. Digital, dezent und komplett stressbefreit“, sagt Sommerer.

Mit dem Auschecken endet der Aufenthalt, aber nicht die „Customer Journey“. Mit Bewertungen meldet sich der Gast zurück und bietet erneut Möglichkeiten für Dialog. Gefährlich ist es, Lob oder Kritik zu ignorieren: 63 Prozent der Kunden sind bereit, aufgrund einer einzigen schlechten Erfahrung zum Konkurrenten zu wechseln, das sind neun Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr, hat eine ­Umfrage des Kundenservicespezialisten Zendesk ergeben. Die Loyalität sinkt.

Umso wichtiger ist es, den Dialog am Laufen zu halten und die eigenen Prozesse anzupassen, wie das beim mehrfachen Branchen-Champion des Segments „Wohnen & Leben“ (siehe Seite 45) der Fall ist: Ikea. „Wir fragen die Kunden laufend, wie sie mit uns zufrieden sind, und das auf verschiedensten Kanälen. Wir fragen sie aktiv, wir sehen uns aber auch Kommentare in den Netzwerken an“, erzählt ­Alexandra Dürr, Area-Managerin & Head of Retail Operations bei Ikea Österreich. Wurde früher zweimal im Jahr gemessen, passiert das mittlerweile permanent. Erkenntnisse werden direkt umgesetzt. „Bei der Bezahlung haben wir etwa festgestellt, dass die Kunden bestimmte Zahlungsarten vermissten, also haben wir Apple Pay und Google Pay integriert“, sagt Dürr.

Aus Umfragen weiß der Möbelhändler aber auch, „dass die Mitarbeitenden der wichtigste Faktor für Kundenzufriedenheit sind“. Folgerichtig wird laufend geprüft, wie die Mitarbeitenden technisch und organisatorisch besser unterstützt werden können. „Unser Ziel ist es, dass beide Seiten, Kunden und Mitarbeiter, ein gutes Erlebnis haben.“