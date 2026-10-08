KI im Operationssaal

Gesundheitsunternehmen standen an der Börse zuletzt eher im Hintergrund. Die Aufmerksamkeit der Anleger konzentriert sich fast vollständig auf KI, Cloud-Infrastruktur und Halbleiter. Der Healthcare-Sektor hingegen ist seit dem Auftauchen von ChatGPT im Jahr 2022 stets hinter dem S&P 500 zurückgeblieben und hat in dieser Zeit insgesamt rund 50 Prozent verloren.

Doch das könnte nun plötzlich zum Vorteil werden. Während Technologieaktien auf historisch hohen Bewertungsniveaus notieren, wirken zahlreiche Unternehmen aus dem Medizin- und Diagnostikbereich attraktiv bewertet. Laut einer Analyse von JP Morgan bietet der Sektor eine seltene Kombination aus beständigem Wachstum und attraktiven Bewertungen, verbunden mit einer Profitabilität, die der des Technologiesektors nahekommt. Und das Gewinnwachstum des Sektors soll sich 2027 der Analyse zufolge deutlich beschleunigen. Zusätzlich dürften laut JPMorgan Gesundheitsunternehmen ihre Produktivität mithilfe von künstlicher Intelligenz steigern können, was bislang kaum in den Kurseneingepreist sei. Jane Bleeg, Managerin eines Gesundheitsaktienfonds bei Alliance Bernstein: „Medtech-Aktien ähneln nun jenen von Technologieunternehmen. Sie sind aber deutlich günstiger bewertet.“ (...)

Lesen Sie den ganzen Artikel im trend.PREMIUM vom 09. Oktober 2026.

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