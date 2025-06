Mit Kooperation zur Innovation

Zudem werden bei Mitarbeitenden nicht immer die Skills gefördert, die für die Zukunft immer wichtiger werden: Neugier und die Fähigkeit, zu beurteilen, was relevant ist – und was nicht. Weiterer Erfolgsfaktor: die Anpassung der Unternehmenskultur an die verschiedenen Bereiche und deren spezifische Aufgaben. „Eine Einheitskultur über alle zu stülpen, das funktioniert nicht“, so Nowshad.

Zentrale Aufgabe des Managements sei es, selbst Pionier und Treiber zu sein, aber dabei auch das Team mitzunehmen. „Transformation ist auch eine Vertrauenssache“, weiß Nowshad. Ist mein Job noch sicher, sind es auch die Daten der Kunden? Das sind wichtige Fragen, die geklärt werden müssen.

Für einen permanenten Veränderungsprozess sorgt bei AVL auch das Thema Nachhaltigkeit. „Wir müssen uns immer neu erfinden“, sagt der dafür verantwortliche Manager Sebastian Jagsch. Was dabei hilft, sei ein gemeinsamer Spirit: „Es liegt in der DNA von AVL, durch technologische Entwicklungen Emissionen zu senken. Alle ESG-Auf­lagen sind daher für uns eher Chance als Verpflichtung.“

Die größere Herausforderung besteht für Jagsch darin, bei allen Maßnahmen den Business-Aspekt mitzudenken. Denn Innovationen sind eben mehr als nur gute Ideen. Sie müssen anwendbar sein und Mehrwert schaffen. Innovation ist deshalb mehr, als nur neue Produkte zu ­entwickeln. Sie bedeutet, bestehende Prozesse, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle und Denkweisen zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. „Solche Innovationen erfordern unternehmerisches Denken auf allen Ebenen“, so Jagsch.