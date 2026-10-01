Selbstbestimmt durch Female Finance

Finanzwissen stärkt Frauen dabei, selbst über ihr Geld zu entscheiden. Renata Maurer Nikolić, Vorständin der BKS Bank, erklärt, warum es keine dummen Fragen gibt und von welchen Ländern Österreich lernen könnte.
„Wer über Female Empowerment spricht, muss auch über Vermögen sprechen“, sagt Renata Maurer Nikolić. Denn Teilzeit, Care-Arbeit und längere Erwerbsunterbrechungen können sich langfristig auf Vermögensaufbau und Pension auswirken. Umso wichtiger ist es für Frauen, sich früh mit Finanzthemen auseinanderzusetzen und Entscheidungen über das eigene Geld selbst zu treffen. „Eigenes Vermögen schafft Handlungsspielraum - und damit ein Stück Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.“
Dabei können bereits kleine, regelmäßig und langfristig veranlagte Beträge einen spürbaren Unterschied machen. Vor allem junge Frauen möchte Maurer Nikolić ermutigen, genau hinzusehen und Fragen zu stellen: Wofür möchte ich in den nächsten Jahren Geld zurücklegen? Verstehe ich das Produkt? Welches Risiko möchte ich eingehen? „Niemand muss sich schämen, etwas nicht zu wissen. Dumme Fragen gibt es nicht. Genau dafür gibt es gut ausgebildete Experten.“
Die aktuelle politische Diskussion in Österreich über ein steuerlich begünstigtes „Zukunftsdepot“ für Kinder und Jugendliche begrüßt Maurer Nikolić. „Wenn junge Menschen früh mit Vorsorge in Berührung kommen, kann das dazu beitragen, ein besseres Verständnis für Wirtschaft sowie die Chancen und Risiken des Kapitalmarktes zu entwickeln.“
In anderen Ländern wird private Vorsorge aber noch breiter gedacht. Slowenien hat heuer ein interessantes Modell gestartet. Beim Individual Investment Account (INR) gibt es steuerliche Anreize für langfristiges Investieren. Anders als die derzeit in Österreich diskutierten Ansätze richtet sich das INR-Konto nicht speziell an Kinder und Jugendliche, sondern ist als allgemeines Modell für den langfristigen Vermögensaufbau konzipiert. „Daran könnte sich auch Österreich orientieren. Attraktive steuerliche Rahmenbedingungen und gutes Finanzwissen können die finanzielle Eigenständigkeit stärken und einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Vorsorge leisten“, ist Maurer Nikolić überzeugt.
Marketingmitteilung
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