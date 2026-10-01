Selbstbestimmt durch Female Finance

„Wer über Female Empowerment spricht, muss auch über Vermögen sprechen“, sagt Renata Maurer Nikolić. Denn Teilzeit, Care-Arbeit und längere Erwerbsunterbrechungen können sich langfristig auf Vermögensaufbau und Pension auswirken. Umso wichtiger ist es für Frauen, sich früh mit Finanzthemen auseinanderzusetzen und Entscheidungen über das eigene Geld selbst zu treffen. „Eigenes Vermögen schafft Handlungsspielraum - und damit ein Stück Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.“

Dabei können bereits kleine, regelmäßig und langfristig veranlagte Beträge einen spürbaren Unterschied machen. Vor allem junge Frauen möchte Maurer Nikolić ermutigen, genau hinzusehen und Fragen zu stellen: Wofür möchte ich in den nächsten Jahren Geld zurücklegen? Verstehe ich das Produkt? Welches Risiko möchte ich eingehen? „Niemand muss sich schämen, etwas nicht zu wissen. Dumme Fragen gibt es nicht. Genau dafür gibt es gut ausgebildete Experten.“