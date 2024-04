Zinswende beschert BKS Bank ein Rekordergebnis

Im Juli 2024 wird Herta Stockbauer den Vorstandsvorsitz der zur 3-Banken-Gruppe gehörenden BKS Bank an ihren Nachfolger Nikolaus Juhász übergeben. Davor kann sich die scheidende Chefin, die auf eine über 30 Jahre dauernde Karriere in der Bank zurückblicken kann - davon 20 Jahre als Mitglied des Vorstands - noch einmal über ein neues Rekordergebnis freuen: Mit einem Jahresüberschuss von 179,1 Millionen Euro konnte die Bank das Ergebnis des Jahres 2022 nahezu verdreifachen (+ 115,5 Mio. €).

Zurückführen lässt sich die Ergebnissteigerung vor allem auf die Zinswende, die im vergangenen Jahr eine Normalisierung des Zinsgeschäftes eingeleitet hat. Die Zinserträge erhöhten sich auf 322,3 Mio. EUR; die sonstigen Zinserträge wuchsen um 21,7 Mio. EUR auf 47,4 Mio. EUR, während sich die Zinsaufwendungen vervierfachten und auf 121,1 Mio. EUR anstiegen.

Bemerkenswert ist auch das Ergebnis der aus at Equity bilanzierten Unternehmen, das von 20,7 Millionen Euro auf 90,4 Mio. wuchs.

Im Kreditgeschäft stiegen die Forderungen an Kunden um 3,3%. Konzernweit wurden im Vorjahr 1,5 Mrd. Euro an neuen Finanzierungen vergeben. 90,9% davon wurden Firmenkunden zur Verfügung gestellt. Im Privatkundenbereich war die Nachfrage dagegen bescheiden, was hauptsächlich am massiven Rückgang bei den Wohnbaufinanzierungen lag. Hohe Inflationsraten, restriktive Kriterien bei der Kreditvergabe durch die KIM-VO sowie hohe Energie- und Materialkosten sorgten zudem für Verunsicherung und Zurückhaltung.