Investieren leicht gemacht? Wir begleiten Sie – mit dem Brokerage-Service der BKS Bank.

IN KOOPERATION MIT BKS BANK
Investment
 © Gernot Gleiss

Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank, über den Brokerage-Service für anspruchsvolle Anleger

©Gernot Gleiss
Die Börsen sind in Bewegung! Mit ihnen die Chancen für Anlegerinnen und Anleger. Wer am Puls der Märkte investieren möchte, braucht nicht nur Zugang zu globalen Handelsplätzen, sondern auch einen Partner, der mitdenkt. Der Brokerage-Service der BKS Bank verbindet fundiertes Know-how mit persönlicher Beratung und strategischem Weitblick. Der ideale Service für alle, die ihre Investmententscheidungen fundiert treffen wollen.

Ihr Investment – unsere Expertise

Ob ETFs, Einzelaktien oder Anleihen: Der Brokerage-Service der BKS Bank richtet sich an Anleger, die aktiv gestalten wollen. Mit Zugriff auf internationale Märkte und professioneller Begleitung durch erfahrene Experten.

Unsere Kundinnen und Kunden erhalten nicht nur Zugang zu allen relevanten Börsenplätzen, sie profitieren auch von einem starken Sparringpartner, der ihre Anlagestrategie versteht und begleitet.

Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank

Von der Auswahl der passenden Wertpapiere bis hin zur regelmäßigen Portfolioanalyse steht die BKS Bank Ihnen mit einem klar strukturierten Entscheidungsprozess zur Seite. Ganz gleich, ob Sie als aktiver Investor täglich handeln oder punktuell Chancen nutzen möchten. Die BKS Bank unterstützt Sie genau dort, wo Sie Unterstützung brauchen.

Brokerage mit Weitblick

Mit dem persönlichen Brokerage-Service der BKS Bank genießen Sie nicht nur eine individuelle Betreuung, sondern auch maximale Transparenz bei Entscheidungen, Kosten und Marktbewegungen.

Der persönliche Austausch, tiefes Marktverständnis und ein kompakter, klar ausgerichteter Depotaufbau sind das, was viele Kundinnen und Kunden an unserem Brokerage besonders schätzen.

Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank

Besonders gefragt: kompakte Depots mit Einzelwerten oder ETFs, die in enger Abstimmung mit dem Kundeninteresse ausgewählt werden. Für alle, die auf Eigenverantwortung setzen – und dabei nicht auf fundierte Expertise verzichten wollen.

Ihr Plus mit dem BKS Bank Brokerage-Service:

✔ Direkter Zugang zu globalen Börsen

✔ Persönlicher Sparringpartner statt automatisierter Empfehlungen

✔ Klare Struktur und transparente Kosten

✔ Flexible Depotgestaltung – abgestimmt auf Ihre Strategie

✔ Nachhaltige Investmentmöglichkeiten auf Wunsch integrierbar

Jetzt beraten lassen: Brokerage entdecken

