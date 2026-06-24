„Nicht die Risiken selbst werden unterschätzt, sondern ihre Dynamik“

Georg Winter :

Ja, deutlich stärker als noch vor einigen Jahren. Viele Managementteams befinden sich seit Jahren in einem permanenten Krisenmodus. Dadurch sind sie resilienter geworden und gehen professioneller mit Unsicherheit um. Die größere Herausforderung ist aus meiner Sicht, dieses Bewusstsein in die gesamte Organisation zu tragen. Wir müssen akzeptieren, dass wir in einer neuen Realität leben. Die Vorstellung, dass sich nichts verändert, ist verständlich, aber nicht realistisch. Unternehmen müssen lernen, Wandel aktiv zu gestalten, statt nur auf ihn zu reagieren.