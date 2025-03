„KMU haben das Risikomanagement in ihrer DNA“

Georg Winter :

Langfristiges Denken zeichnet viele Familienunternehmen und KMU aus. Sie denken nicht in Quartalsergebnissen, sondern in Dekaden. Das ist strategisch gelebte Resilienz. In gewisser Weise haben KMU Risikomanagement in ihrer DNA. Sie sind oft agiler als Großunternehmen, da sie weniger bürokratische Strukturen haben. Gleichzeitig fehlt ihnen manchmal die Professionalität und die umfassenden Ressourcen, die Großunternehmen für Risikomanagement haben. Paradoxerweise kann dies ein Vorteil sein: Große Unternehmen haben oft viele Abteilungen, die sich mit Risiko beschäftigen, aber wenig miteinander kommunizieren. KMU sind oft schlanker aufgestellt und können Risiken aufgrund ihrer Agilität schneller erkennen und darauf reagieren.