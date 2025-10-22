„Abstrakte Risiken werden plötzlich konkret“

Georg Winter :

Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Risiken strukturiert zu erfassen und Handlungsoptionen abzuleiten – von der Vermeidung und Verminderung bis zum Transfer über Versicherungen. Gerade weil nicht mehr alles versicherbar ist, helfen wir KMU, Prävention und Resilienz aufzubauen. Wir bringen Branchenwissen ein, vergleichen, challengen Geschäftsmodelle: Ist das, was heute funktioniert, auch in fünf Jahren noch tragfähig? Viele Risiken von morgen, etwa Energieversorgung, Fachkräftemangel oder Technologieumbrüche, lassen sich heute -antizipieren.