Captives als Zukunftsmodell für Österreich

Was tun, wenn klassische Versicherer unternehmerische Risiken nicht mehr übernehmen oder nur zu exorbitanten Kosten zeichnen? Unternehmen stehen dann oft vor der Wahl: unversichert bleiben oder hohe Prämien und Selbstbehalte in Kauf nehmen. Hier kommen Captives ins Spiel. Captives sind firmeneigene Versicherungsgesellschaften, die ausschließlich die Risiken des eigenen Unternehmens abdecken. Statt also eine Versicherungspolizze bei einem externen Versicherer abzuschließen, gründet ein Unternehmen eine eigene Versicherungsgesellschaft, um seine Risiken selbst zu managen. Sie decken Risiken ab, die anderswo kaum versicherbar sind, etwa in Bereichen wie Cyberangriffe, Klimaschäden oder bei neuen Deckungseinschränkungen von Haftungsrisiken. Außerdem bieten sie Unternehmen viel mehr Handlungsmöglichkeiten als einfache Rückstellungen. So können etwa lange schadensfreie Perioden zusätzliche Mittel für andere versicherte Risiken freimachen, Prämien reduzieren. Captives sind damit mehr als nur eine Notlösung: Sie bieten Flexibilität, finanzielle Stabilität und stärken das Risikomanagement.