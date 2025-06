Ein Jahrhundert voller Risikoexpertise

Die dritte Generation ist bereits an Bord: Markus Neubrand leitet den Bereich M&A. Neue Standorte stehen aktuell nicht im Fokus – dafür das organische Wachstum in bestehenden Märkten. Ziel ist, in jedem Land zu den top drei im Corporate Broking zu gehören. Parallel dazu wird die Digitalisierung vorangetrieben, unter anderem mit neuen Tools zur Risikoanalyse und datenbasierten Frühwarnsystemen. Dabei will GrECo nicht nur auf technologische und wirtschaftliche Veränderungen reagieren, sondern sie aktiv mitgestalten. Themen wie Dekarbonisierung, neue geopolitische Spannungsfelder und nicht versicherbare Innovationsrisiken rücken stärker in den Fokus.