Biogena auf Rekordkurs

Stefan Klinglmair hat nur wenig Zeit, sein Kalender ist voll mit Terminen. Doch ein bisschen Zeit nimmt er sich dann doch, um über den Boom bei Biogena zu berichten: „Wir erleben gerade ein Hyperwachstum“, sagt der Geschäftsführer des Mikronährstoff herstellers mit Sitz in Salzburg. Legte der Umsatz 2024 (per 30. 9.) um über 30 Prozent auf rund 80 Millionen Euro zu, verzeichnete man in den ersten drei Monaten des laufendenden Geschäftsjahrs ein Plus von 50 Prozent. Als besonders wachstumsstark erweisen sich die Märkte Deutschland, Schweiz und der norditalienische Raum. Für heuer strebt Biogena einen Umsatz von deutlich über 100 Millionen Euro an.

In Sachen Finanzierung ist man breit aufgestellt, hat im Vorjahr erstmals eine Anleihe emittiert und nutzt darüber hinaus etwa umsatzbasierte Finanzierungsinstrumente und Crowdinvesting. Ein Börsengang ist für 2029/30 geplant.

Aktuell ist der Nahrungsergänzungsmittelhersteller in 70 Ländern tätig. In Österreich und in Deutschland betreibt das Unternehmen mehr als 20 eigene Geschäfte. Auch international wurde die Präsenz zuletzt weiter ausgebaut. Mitte 2024 erfolgte die Expansion in die USA. In Los Angeles, wo Biogena-Gründer Alfred Schmidbauer selbst einige Zeit mit seiner Familie lebte, eröffnet das Familienunternehmen einen Flagship-Store in Venice.

Die Nahrungsergänzungsmittel werden in der Nähe von Salzburg produziert. Im Stadtteil Schallmoos ist der Bau eines neuen Hauptquartiers geplant, das Platz für 150 Mitarbeiter bieten soll. Weltweit beschäftigt Biogena 400 Leute.