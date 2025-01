Was die Wirtschaft von Blau-Schwarz will

Vor riesigen Herausforderungen steht die CO2-intensive Industrie. Sie ist zuletzt angesichts sich ständig verändernder Rahmenbedingungen fast verzweifelt. Was Sebastian Heinzel, CEO der Papier- und Zellstoffgruppe Heinzel, folglich von einer neuen Regierung erwartet, ist Verbindlichkeit und Klarheit mit Blick aufs Ganze. „Wir haben alle kapiert, dass wir dekarbonisieren müssen“, so Heinzel, „aber die Rahmenbedingungen dürfen sich nicht alle paar Monate ändern.“ Erst wenn es Planungssicherheit gibt, kann investiert werden, und erst dann können die österreichischen Chancen in der Transformation genutzt werden. Generell brauche es „einen CO2-Preis auf alles“.

Fast unisono schlagen die von trend befragten CEO’s in die Kerbe, dass man die Leistungsanreize wieder erhöhen müsse, um wettbewerbsfähig zu sein. Do&Co-Chef Attila Dogudan brachte das im Interview wie folgt auf den Punkt: „Wenn der Unterschied zwischen Arbeiten gehen und nicht arbeiten ein sehr überschaubarer ist, muss sich die Politik durchringen, das abzustellen – auch wenn es super unpopulär ist.“ Nachsatz: „Gleiches gilt für Homeoffice als Norm-Modell“.