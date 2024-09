In den heimischen Chefetagen ist das Wahlergebnis vom 29. September am Tag danach Thema Nummer eins. Es geht um die künftige Ausrichtung der Wirtschaftspolitik, das Klima im Land und um Österreichs Ansehen im Ausland, das für Geschäftsreisende, aber auch für Touristiker im Fall einer FPÖ-Regierungsbeteiligung stärker in den Fokus geraten wird.

Pragmatisch-analytisch ist die Haltung des früheren Siemens-Österreich Chefs Wolfgang Hesoun, heute Vizepräsident der Wirtschaftskammer (WKO). „Das Programm der SPÖ, das den Interessen der Wirtschaft zuwiderläuft, drückt sich in ihrem Ergebnis aus. Gleichzeitig sind die Wirtschaftsprogramme von FPÖ und ÖVP nahezu deckungsgleich“, so der Neffe des früheren SPÖ-Sozialministers Josef Hesoun. Deshalb prognostiziert er, „dass wir am Ende einen Kanzler Herbert Kickl sehen werden; halt ohne Karl Nehammer auf ÖVP-Seite, der wird das nicht machen.“ Für eine Neuauflage der Großen Koalition, ob mit oder ohne Neos, sieht er hingegen geringe Chancen: „Wenn sich die inhaltlichen Differenzen zwischen ÖVP und SPÖ, die einander ausschließende Positionen vertreten, nicht überbrücken lassen, sehe ich keine Chancen für eine Zusammenarbeit.“