So geht Marktwirtschaft?

Im April brüskierte FPÖ-Chef Herbert Kickl die Industriellenvereinigung (IV), indem er eine Einladung zum Gedankenaustausch ablehnte. In seiner Welt ist die Organisation Teil des Systems, gegen das er in den Kampf zieht. Erst recht, wenn etwa IV-Präsident Georg Knill über die von der FPÖ propagierte „Festung Europa“ herzieht. Auf Kontakte zu Wirtschaftslenkern legt Kickl generell keinen großen Wert. Deren Themen interessieren ihn nur am Rande.

Ungeachtet dessen ist in ÖVP-Zirkeln von wachsendem Druck aus Wirtschaftskreisen die Rede, für den – realistischen – Fall, dass die Volkspartei bei den Nationalratswahlen im Herbst nur Platz drei belegt, eine Strategie in Richtung FPÖ zu entwerfen. Notfalls auch mit Kickl als Kanzler, weil das in so einer Konstellation der einzige Weg wäre, Andreas Babler als Regierungschef zu verhindern. Großindustrielle seien da ebenso zugange wie Vertreter von Familienbetrieben und von namhaften kleineren Unternehmen.

Es verdichten sich sogar Gerüchte, dass Unternehmer aus dem Mittelstand, darunter einige aus der Tourismusbranche, die mit der Wirtschaftspolitik und dem Anti-FPÖ-Wahlkampf der ÖVP unzufrieden sind, mit einer eigenen Liste antreten wollen. Der Plan sei, nach der EU-Wahl damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Zumindest werden schon Logos und Plakate entworfen und Spenden gekeilt.

Das Kalkül dahinter erschließt sich nicht wirklich. Man würde ohne Chance auf den Einzug ins Parlament die ÖVP Stimmen kosten – und den Blauen in die Hände spielen. Das ginge auf direktem Weg leichter.