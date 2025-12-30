Ex-Kanzler Schüssel: „Völlig aus dem Ruder gelaufen“

Wolfgang Schüssel :

Vielleicht wurde das Tempo unterschätzt, mit dem das Land aufholt. Aber es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt fürchten müssten. Es braucht eine seriöse Diskussion, was Europa von China lernen kann und was die Chinesen von Europa übernehmen können. Wettbewerb ist ja an sich nichts Schlechtes. Der Aufstieg Chinas hat uns und viele unserer Firmen gestärkt. Es ist ein Unsinn, wie die Amerikaner zu glauben, dass irgendwas besser wird, wenn man einander klein hält oder sich wechselseitig mit Handelskriegen überzieht. Da schießen wir uns nur selbst ins Knie. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen. Bei der Energiewende haben wir das nicht gut gemacht. Die Chinesen sind auch sehr weit in diesem Bereich, machen aber nicht den gleichen Fehler, dass sie auf Verbote setzen, sondern sind viel flexibler und pragmatischer. Wir müssen uns auf Bildung, Forschung und Innovation konzentrieren. Friedrich August von Hayek, Joseph Schumpeter, Peter Drucker – das sind alles österreichische Ökonomen von Weltgeltung. Aber wir haben unsere Fähigkeiten wie das Dornröschenschloss überwuchern lassen. Daraus müssen wir uns wieder befreien.