"Viel böses Blut" - Biden vs. Trump

Diesmal muss der oft rüpelhaft auftretende Trump vorsichtig sein, Wähler in der politischen Mitte nicht zu verschrecken, sagten die Experten. "Trump muss präsidial erscheinen", sagt Debatten-Experte Aaron Kall von der University of Michigan. Trump könnte versuchen, Biden aus der Fassung zu bringen mit Anspielungen auf die juristischen Probleme von dessen Sohn Hunter, der jüngst in einem Prozess wegen falschen Angaben beim Waffenkauf schuldig gesprochen wurde. Der Präsident ist jedoch darin geübt, solche Kommentare abzuwehren.

Trump ist dafür bekannt, seine Ausführungen mit Unwahrheiten und Prahlereien auszuschmücken. Doch auch Biden gibt auf dem Wahlkampfpodest gelegentlich Übertreibungen zum Besten. Für die Kandidaten könnte es beim TV-Duell schwierig werden, wenn sie versuchen, die Angaben des anderen zu korrigieren. "Man hat nur begrenzt Zeit", gibt Troy zu Bedenken. "Und man muss seine eigenen Punkte rüberbringen."

Für Biden könnte es verführerisch sein, Trumps Verurteilung in dem Schweigegeldprozess zum Thema zu machen. Allerdings könnte das auch nach hinten losgehen, wenn Zuschauer dadurch Trumps ungedeckte Behauptung bestätigt sehen, dass Biden angeblich etwas mit der Anklageerhebung zu tun hatte. Für Trump wiederum liegt die Gefahr darin, dass er etwas sagt, was dem von Biden vorgetragenen Argument in die Hände spielt, wonach sein Amtsvorgänger eine Gefahr für die Demokratie ist.

Trump könnte auch versucht sein, sich abermals als Opfer einer politischen Verschwörung darzustellen. Doch bei unentschiedenen Wählern ziehe das nicht, meint Brett O"Donnell, ein altgedienter Debatten-Berater der Republikaner. "Die Leute interessieren sich nicht für die Probleme des Kandidaten, sie interessieren sich für ihre eigenen Probleme." Politik-Experten empfehlen, dass die Kandidaten Themen wie hohe Lebenshaltungskosten betonen, um zu zeigen, dass sie verstehen, was die Wähler umtreibt.

Anders als bei früheren TV-Duellen ist diesmal im Studio kein Publikum zugelassen. Ein Echtzeit-Feedback darüber, wie die Argumente der Redner ankommen, wird es also nicht geben. Das Format könnte für beide Kandidaten ein Nachteil sein, aber womöglich vor allem für Trump, der aus öffentlichen Auftritten oft besonders Energie schöpft. Auch soll das Mikrofon eines Kandidaten nur dann freigeschaltet werden, wenn er tatsächlich an der Reihe ist, um Unterbrechungsversuchen vorzubeugen.