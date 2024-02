Politik Backstage: Türkis-grüne Rapid-Viertelstunde oder kontrollierte Sprengung

Mit besonderer Spannung werden einige Schwarz-Türkise Ende Februar zudem in Richtung des Großen Schwurgerichtssaals im Wiener Landesgericht blicken. Am Freitag, dem 23. Februar sind an sich die Plädoyers in der Causa "Falsche Zeugenaussage vor dem U-Ausschuss" samt Urteilsspruch geplant.

Diesen Fahrplan des Gerichts brachten diese Woche die Verteidiger von Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli gehörig durcheinander. Die von Kurz bereits im Dezember angekündigte “Bombe” entpuppte sich bestenfalls als “Bomberl”, wenn nicht gar als Harakiri mit Anlauf.

Das Advokaten-Team des Ex-Kanzlers hatte Eidesstattliche Erklärungen von zwei russischen Geschäftsleuten präsentiert, denen gegenüber der Kronzeugen-Anwärter und Hauptbelastungszeuge gegen Kurz, Thomas Schmid, ausgeplaudert haben soll: Er sei in seinem Justizverfahren derart unter Druck der WKStA gestanden, dass er “in einer Weise aussagte, die die Staatsanwälte zufrieden stellte, obwohl diese spezifischen Aussagen jenseits dessen lagen, was er als wahr in Erinnerung hatte.”