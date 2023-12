Das Glaubwürdigkeits-Duell [Politik Backstage]

Schmids Traum von einem Topjob sollte sich dann mit der Übernahme der Führung der ÖBAG endlich erfüllen. Im Dezember 2018 schien das Projekt längst auf Schiene, als der türkise Parteichef offenbar kurzfristig kalte Füße bekam. "Kurz scheißt sich voll an", ärgert sich Schmid in einer SMS an seine engste Mitarbeiterin und Vertraute Melanie Laue.

Chats wie diese sind bereits zum geflügelten Wort geworden. Sie werden nun wohl neuerlich zum Beleg von Kurz tragender Rolle bei der Beförderung des ewigen ÖVP-Underdogs zum Chef der rund 30 Milliarden schweren Staatholding von der WKStA ins Spiel gebracht werden.

Kurz' Anwälte haben in einer ersten Gegenoffensive bereits beim jüngsten Prozesstag bislang unbekannte Chats aufgefahren, um die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmid zu erschüttern: als einen höchst fragwürdigen Charakter, der Kurz auf der Vorderbühne hofiert, hinterrücks aber sabotiert und schlecht macht. In einem der jüngst vorgelegten Chats befürwortet Schmid willfährig eine von Kurz gewünschte Personalrochade. In einer fast zeitgleichen Nachricht rät Schmid postwendend Kurz' Wunschkandidaten dringend und deftig davon ab.

Offen ist, ob diese neuen Chats aus dem türkisen Intrigenstadl schon alles waren oder nur der Auftakt für weitaus schärfere neue Chat-Munition im Glaubwürdigkeitsduell Kurz versus Schmid. Wer immer aus diesem ersten Showdown als Gewinner hervorgeht, hat auch die besseren Karten für das nächste und weitaus gewichtigere Gerichtsverfahren.

Sollte die WKStA wie erwartet den Ex-Kanzler auch wegen Inseratenkorruption (Stichwort Beinschab-Tool) anklagen, ist mehr denn je die Glaubwürdigkeit des bislang wichtigsten Belastungszeugen ausschlaggebend: Thomas Schmid. Ob auch vor Gericht hält, was der Kronzeuge bei den WKStA-Einvernahmen verspricht, entscheidet sich kommenden Montag im Großen Schwurgerichtssaal.