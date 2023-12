Politik Backstage: Wird die "Bombe" zum Bumerang?

Zudem legten die Kurz-Anwälte ein Schriftstück vor, das Medien in den Tagen zuvor bereits als “Bombe” avisiert worden war. Thomas Schmid habe im August 2023 an seinem aktuellen Wohnort in Amsterdam „mit zwei Geschäftsmännern” Gespräche über einen möglichen Job, eine Führungsfunktion in einem georgischen Öl-Unternehmen, geführt. Diese halten in einer in Tiflis im November abgegebenen eidesstattlichen Erklärung fest, was Schmid auf Befragen über seine Rolle in laufenden Justizverfahren in Wien gesagt habe:

„Er war sichtlich enttäuscht von den Leuten, die er als seine ehemaligen Freunde bezeichnete (...) und dass sie ihn im Stich gelassen haben, als er in Schwierigkeiten geriet, und dass sie ihn jetzt für alles verantwortlich machen und versuchen damit durchzukommen (...) Er erwähnte, dass er sehr wütend auf den ehemaligen Bundeskanzler von Österreich, Sebastian Kurz sei“.

Und: „Thomas Schmid erzählte uns, dass er von den Staatsanwälten unter enormen Druck gesetzt wurde. (...) Laut Thomas Schmid hat er dem Druck der Staatsanwälte nachgegeben und beschlossen, sich auf ihre Seite zu stellen und ihnen zu helfen, indem er in einer Weise aussagte, die die Staatsanwälte zufrieden stellte, obwohl diese spezifischen Aussagen jenseits dessen lagen, was er als wahr in Erinnerung hatte.“