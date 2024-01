Politik Backstage: Nehammers letzte Chance

In den vergangenen Wochen suchte er unter Beweis zu stellen, dass er die Klaviatur eines Dauerkonzerts in den Medien noch immer so beherrscht wie in den Tagen als es galt, aus dem Regierungs-Greenhorn Sebastian Kurz einen über die Landesgrenzen hinaus gefragten Politstar zu machen.

Schon in den letzten Wochen vor dem Jahreswechsel ließ der ÖVP-Kommunikationschef bei Meinungsbildnern und Medienleuten sickern: Ende Jänner 2024 werde es in der heimischen Innenpolitik einen Paukenschlag geben, der noch lange nachhallen werde. Karl Nehammer werde seine Ankündigung einlösen und in einer breiten, tiefen und langen Rede seinen “Österreich-Plan 2030” präsentieren.

Schon eine Woche vor dem eigentlichen Auftritt am 26. Jänner begann Fleischmann einen Appetithappen nach dem anderen medial zu platzieren. Montag früh ließ er via APA die Nation wissen, dass die ÖVP die Lohnnebenkosten bis 2030 jährlich um 0,5 Prozentpunkte runterdrücken wolle. Und zudem, wenn es nach ihr geht, 5 Millionen Steuerzahler via Reduktion des Eingangsteuersatzes von 20 auf 15 Prozent entlasten will.