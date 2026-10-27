Russland weist Österreichs Wirtschaftsdelegierte aus

Russland hat die österreichische Wirtschaftsdelegierte Elisabeth Mindlberger ausgewiesen. Das österreichische Außenministerium bestätigte heute einen entsprechenden Bericht der Presse. Zudem hielt das Ministerium fest, dass es „für diese Maßnahme“ aus österreichischer Sicht „keinerlei Rechtfertigung“ gebe.

Zuvor bestätigte die Wirtschaftskammer Österreich die Maßnahme gegenüber der Zeitung. Diese berichtete unter Verweis auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, dass Russland die Ausweisung der Delegierten bereits vor mehr als zwei Wochen beschlossen beziehungsweise kommuniziert habe. Die Maßnahme stehe demnach im Zusammenhang mit längerfristigen Problemen bei der Akkreditierung des russischen Handelsvertreters in Österreich, wie auch die Zeit im Bild berichtete.

Erst vergangene Woche wies Österreich vier russische Diplomaten aus. Grund dafür waren laut Außenministerium Erkenntnisse der österreichischen Sicherheitsbehörden. Seit dem Frühjahr hat das Ministerium nach eigenen Angaben in rund 70 Fällen russischen Diplomat:innen die Einreise oder die Akkreditierung verweigert.