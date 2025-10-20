EU-Energieminister beschlossen Importverbot von russischem Gas

Der Rat der Europäischen Union hat bei seinem Zusammentreffen in Luxemburg am Montag endgültig russisches Gas als Energiequelle für EU-Länder eliminiert. Gas-Importe aus Russland sollen nach einer Übergangsphase bis zum Jahresbeginn 2028 nicht mehr möglich sein. Staatssekretärin Elisabeth Zehentner (ÖVP) trägt die neue Verordnung mit. Das Importverbot von Gas sowohl in Gas- als auch in flüssiger Form wurde vom EU-Rat mit zwei Gegenstimmen angenommen.

Zehetner hatte unmittelbar vor Sitzungsbeginn festgestellt: „Ja, wir werden natürlich dieser Verordnung zustimmen.“ Sie sprach diesbezüglich von einem „ganz klaren, unmissverständlichen Signal“ im Ringen um Frieden in der Ukraine. Österreich habe seine Hausaufgaben gemacht, seit 2025 werde kein russisches Gas mehr bezogen. Auch habe die OMV sämtliche Lieferverträge mit Russland beendet. Österreich habe bei der neuen Verordnung insbesondere auf die Aspekte der Versorgungssicherheit und der Preisstabilität geachtet, so die Staatssekretärin.