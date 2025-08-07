USA und Russland: Ein Ultimatum ohne Wirkung

Verteidigung: Interesse wächst, Zugang bleibt schwierig. Die österreichische Industrie ist spezialisiert und exportorientiert, liefert Schlüsseltechnologien für internationale Rüstungsvorhaben. Auch immer mehr heimische Unternehmen aus zivilen Branchen interessieren sich für den Einstieg ins Defense-Geschäft. Der Zugang zu den globalen Lieferketten großer Rüstungshersteller (OEMs) bleibt jedoch schwierig: Bei Engpässen beliefern NATO-Staaten meist zuerst ihre Bündnispartner, und Österreich hat seit den 1990ern wenig ins Bundesheer investiert. Das führt zu längeren Lieferzeiten, geringerer Priorität und erschwerten Marktzugängen. Industriekooperationen sind daher entscheidend – werden große militärische Systeme im Ausland beschafft, sollte das genutzt werden, um heimische Betriebe in internationale Netzwerke einzubinden. Ohne solche Vereinbarungen droht Österreich am Rand der Lieferketten zu bleiben. Auch die Neutralität setzt Grenzen, etwa bei Exporten und Re-Exporten von Rüstungsgütern.

Eine Stärke Österreichs liegt im Bereich Dual-Use-Technologien – etwa Drohnen, Robotik oder innovative Materialien. Gerade wenn die US-Unterstützung für Europa nachlässt und Exportrestriktionen zunehmen könnten, gewinnen solche flexiblen Technologien an Bedeutung: Sie sind weniger anfällig für Beschränkungen und können international breiter vermarktet werden. Das verschafft der heimischen Industrie zusätzlichen Spielraum und stärkt ihre Resilienz. Werden Sanktionen verschärft oder die Energieversorgung unsicherer, steigen die Risiken für Produktionsstopps und höhere Logistikkosten, besonders für energieintensive Unternehmen.