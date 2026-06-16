Gezänk um den Wörthersee

Weil der Wörthersee bisher als „natürlicher Wasserkörper"“geführt wurde, wurden strenge ökologische Bewertungskriterien und Zielwerte angelegt. Nach Messungen, aufgrund derer der ökologische Zustand von „gut“ auf „mäßig“ herabgesetzt wurde - Hauptproblem sind zu wenige Wasserpflanzen (Makrophyten) - wurde im Vorjahr ein Maßnahmenplan präsentiert. Vorgeschlagen wurden unter anderem der Rückbau harter Seeuferverbauungen, ein Besatzstopp für Karpfen und eine Neuregelung des Motorbootverkehrs.

Mit dem Wirtschaftskammer-Antrag wird Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) aufgefordert, die Einstufung des Wörthersees zu „aktualisieren“. Sternad betont, das sage nichts über die Qualität des Sees, es gehe nur um „gewisse Parameter“. „Experten haben uns gesagt, wir würden den Wörthersee wie einen Bergsee beurteilen. Wenn wir den Wörthersee als unverbaut betrachten, ist das einfach falsch. Das ist kein Natursee, es gibt sehr viel verbautes Seeufer.“

Sternad kritisiert, es würde eine „Anti-Motorboot- und Anti-Establishment-Diskussion“ geführt. Tausende lebten vom See. „Wenn ich höre von Rückbauten von Stegen: Das hat einen ökonomischen Schaden!“. Stege müssen inzwischen alle zehn Jahre neu genehmigt werden. Wenn ökologisch Verbesserungsbedarf herrscht, wird eine Verlängerung schwierig, ganz besonders bei einem „natürlichen Wasserkörper“. Die Wirtschaftskammer argumentiert, dass durch kleinere Stege oder weniger Motorboote keine ökologische Verbesserung garantiert sei, auch weil der Klimawandel dem See zusetze.