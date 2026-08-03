Do&Co-Vorstandsmandate wurden verlängert

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Der Aufsichtsrat von Do&Co hat die Vorstandsmandate verlängert, teilte der börsennotierte Cateringkonzern am Montag mit. So wurde Unternehmensgründer und CEO Attila Dogudan bis zum 31. Juli 2029 als Unternehmenschef weiter bestellt.

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