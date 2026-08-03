Do&Co-Vorstandsmandate wurden verlängert

©APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
Der Aufsichtsrat von Do&Co hat die Vorstandsmandate verlängert, teilte der börsennotierte Cateringkonzern am Montag mit. So wurde Unternehmensgründer und CEO Attila Dogudan bis zum 31. Juli 2029 als Unternehmenschef weiter bestellt.
von
Die Mandate von Johannes Echeverria als Chief Financial Officer und von Bettina Höfinger als Chief Legal Officer wurden bis zum 31. August 2029 verlängert. Attila Dogudan jun. wird weiterhin bis zum 10. Juni Chief Commercial Officer sein.