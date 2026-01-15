Jubelstimmung sieht anders aus, Fußball-WM-Teilnahme hin, Song-Contest-Vorfreuden her. Und doch zeichnet sich nach drei Jahren ein kleiner Aufwärtstrend ab. „Wir scheinen die Talsohle erreicht zu haben und sehen zarte Verbesserungen in der Stimmung“, analysiert Birgit Starmayr vom Linzer Market Institut.

16 Prozent der Österreicher:innen glauben, dass die wirtschaftliche Lage nächstes Jahr besser sein wird als zuletzt. Das sind sieben Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Knapp 40 Prozent erwarten aber weiterhin, dass sich die wirtschaftliche Lage verschlechtern wird. Männer scheinen dabei deutlich optimistischer in die Zukunft zu blicken als Frauen. Doppelt so viele Männer wie Frauen gehen davon aus, dass sich die Wirtschaftslage im kommenden Jahr verbessern wird.