trend-Umfrage: Aufrüsten statt Sparen

Der Sparstift wird hierzulande überall angesetzt – fast überall. Die Landesverteidigung ist die Ausnahme. Trotz Sparkurs steigt das Budget des Bundesheers im laufenden Jahr um 349,1 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von fast neun Prozent zum Vorjahr.

Die höheren Ausgaben befürworten fast die Hälfte der Österreicher:innen, wie die Umfrage des Market Instituts zeigt.

48 Prozent der Österreicher:innen sprechen sich für höhere Verteidigungsausgaben aus und würden dafür Sparmaßnahmen in anderen Bereichen in Kauf nehmen. Die vermeintliche Pattsituation in der Diskussion um steigende Sicherheitsausgaben sollte nicht unterbewertet werden, meint Market-Expertin Birgit Starmayr: „Daran sieht man die große Verunsicherung in der Bevölkerung. Vor zehn Jahren wäre die Zustimmung deutlich niedriger gewesen.“ Am deutlichsten sprechen sich unter 30-Jährige für höhere Verteidigungsinvestitionen aus. Die Generation 50+ ist dahingehend eher zurückhaltend und mehrheitlich gegen höhere Ausgaben.