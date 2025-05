trend-Umfrage: So bezahlen die Österreicher

Wir sind Europameister, zumindest beim Bargeld. Nirgendwo in Europa wird Papiergeld dermaßen häufig genutzt wie in Österreich. In der Gastronomie bevorzugen über 60 Prozent der Österreicher:innen die Zahlung mit Bargeld, wie die aktuelle Umfrage des Linzer Market-Instituts zeigt.

„Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Barzahlung, Alter und Bildung“, liest Market-Expertin Birgit Starmayr aus den Daten. Je älter die Österreicher:innen, desto eher zahlen sie bar. Der Generationenbruch ist eindeutig: 68 Prozent der unter 30-Jährigen zahlen in der Gastro mit Karte oder digital per Smartphone. Bei den über 60-Jährigen begleichen 81 Prozent ihre Rechnung in bar. Höher Gebildete zahlen in Gasthäusern eher mit Karte oder digital.