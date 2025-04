Exklusive Umfrage: USA bleiben bevorzugter Handelspartner

Am Montag trafen sich die EU-Handelsminister:innen in Luxemburg, unter ihnen Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, und berieten, wie sie mit den US-Zollankündigungen umgehen sollen. Auf Importe aus der EU sollen künftig Zölle in Höhe von 20 Prozent erhoben werden. Das wird auch die österreichische Wirtschaft treffen. Die USA sind schließlich der zweitwichtigste Absatzmarkt für heimische Exporteure.

Ausgearbeitet wurde eine Vereinbarung zu Freihandel im Industriebereich. Von US-Präsident Donald Trump kam prompt Ablehnung für den Vorschlag. Bleibe es dabei und komme es zu keiner Vereinbarung, wäre die Union auch bereit, tiefgreifendere Gegenmaßnahmen zu ergreifen, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Über die ersten Schritte der EU-Reaktion sollen die 27 Mitgliedsländer bereits morgen abstimmen.

Trotz des Handelskriegs sehen die Österreicher:innen in den USA weiterhin den präferierten Außenhandelspartner, wie die aktuelle Umfrage des Linzer Market-Instituts zeigt. 75 Prozent der Österreicher:innen sehen in den USA einen wünschenswerten Handelspartner, dagegen nur 66 Prozent China und 46 Prozent die Mercosur-Staaten. Russland als bevorzugter Außenhandelspartner kann lediglich 39 Prozent der Befragten überzeugen. Doch einem nicht unbeträchtlichen Teil der Befragten fehlt es an Wissen und Überzeugung, um die Frage beantworten zu können: „Man weiß nicht so recht, mit wem man zusammenarbeiten soll“, fasst Market-Expertin Birgit Starmayr das Dilemma zusammen. Die österreichischen Männer schätzen ihr Wissen deutlich höher ein und tun sich etwas leichter mit der Einschätzung als Frauen.