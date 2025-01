30 Jahren Österreich in der EU: Für die einen ein Grund zu feiern, für die anderen ein Anlass, um die EU zu kritisieren. Ein „Öxit“ durch eine FPÖ-geführte Bundesregierung wäre allerdings politisch alles andere als opportun, denn zuletzt stieg das Vertrauen der österreichischen Bevölkerung in die EU deutlich. Vertrauen in die EU ist jedoch nicht mit Wissen und Interesse gleichzusetzen, wie die aktuelle trend-Umfrage zeigt. Die Ergebnisse der Umfrage finden Sie hier: