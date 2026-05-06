Wirtschaftsaufstand gegen E-Auto-Steuerpläne

Über 3.700 Unterstützer:innen innerhalb der ersten zwei Tage: Die von Biogena-Gründer und -CEO Albert Schmidbauer initiierte Onlinepetition zum Fortbestand der Sachbezugsbefreiung von privat genutzten E-Autos trifft offensichtlich einen Nerv. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer stoßen sich an der geplanten Sparmaßnahme der Regierung. Schließlich wurden in den vergangenen Jahren in unzähligen Unternehmen Fuhrparks umgestellt, Ladeinfrastruktur aufgebaut, Leasingverträge abgeschlossen und Mitarbeitende mit dem Steuervorteil zum Umstieg motiviert. Nun soll das E-Auto-Privileg dem Budgetdruck zum Opfer fallen, E-Autos sollen wie herkömmliche Verbrenner als Sachbezug versteuert werden?

Für bisherige Nutznießer der Steuerbefreiung könnte das jeweils jährliche Einbußen am Lohnzettel von bis zu 2.000 Euro bedeuten (je nach Steuerbemessungsgrundlage und Automodell). Dazu kommen noch Mehrbelastungen aus der Sozialversicherung – auch hier gibt es bisher Ausnahmen. Die Bundesregierung erhofft sich umgekehrt im ersten Jahr 75 Millionen Euro an Mehreinnahmen, 2028 soll das Budgetplus schon 160 Millionen Euro betragen.

Bei viel Applaus in sozialen Netzwerken fordert Schmidbauer einen Bestandsschutz für alle bis Ende des Jahres abgeschlossenen Verträge. Für Unternehmen würde das Regierungsvorhaben einem Vertrauensbruch gleichkommen, so Schmidbauer. „Das ist ein Rattenschwanz von Blödheiten, die da kommen können, die alle kontraproduktiv sind“, meint Henning Heise, Obmann des Fuhrparkverbands Österreich.