Weniger Betriebsansiedlungen in Österreich

Als Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer bei der Investorenkonferenz „Meet Austria“ am 11. Februar in Schloss Schönbrunn stolz verkündete, 2025 sei „fast eine Milliarde“ (es sind 900 Millionen Euro) von ausländischen Unternehmen in Österreich investiert worden, war ganz hinten im imperialen Raum ein Grummeln zu vernehmen. Dort standen die Vertreter von BMW Österreich. Der deutschen Autobauer allein hat nach eigenen Angaben im letzten Jahr eine halbe Milliarde am Standort Steyr investiert, zuletzt in die Produktion von E-Motoren. Mehr als die Hälfte der Erfolgsbilanz nur von einem einzigen Unternehmen?

Die Standortagentur Austrian Business Agency (ABA) will einzelne Investitionen nicht kommentieren. In der Regel, so heißt es, werden konkrete Projekte dann zur Gänze in die Bilanz genommen, sobald konkrete Umsetzungsschritte vorliegen. Da BMW schon bisher stets eine Investitionssumme von insgesamt einer Milliarde zwischen 2022 und 2030 genannt hat, sind diese Zahlen offenkundig schon in früheren ABA-Berichten verdaut worden – nichts oder wenig davon aber im Jahr 2025.